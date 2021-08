Liga: avec ses anciens et Depay, le Barça remporte son premier match de l'après-Messi

Les Barcelonais Pedro, Martin Braithwaite, Memphis Depay et Antoine Griezmann, le 15 août 2021 au Camp Nou. AP - Joan Monfort

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Pour la première fois depuis 17 ans, le FC Barcelone a entamé une saison sans Lionel Messi dans son effectif. Sans l'Argentin, impossible à conserver après la fin de son contrat et parti au PSG, le club catalan a disputé son premier match officiel ce dimanche 15 août face à la Real Sociedad, pour le compte de la première journée du championnat d'Espagne. Et le Barça s'est imposé au Camp Nou (4-2). Le capitaine Gerard Piqué a ouvert le score de la tête (19e), puis Martin Braithwaite a inscrit un doublé (45+2e, 59e), et Sergi Roberto a inscrit le quatrième but (90+1e). Entretemps, Julen Lobete (82e) et Mikel Oyarzabal (85e) avaient relancé le suspense. L'ex-Lyonnais Depay n'a pas marqué mais a donné une passe décisive à Piqué et a provoqué l'action ayant conduit au deuxième but de Braithwaite.