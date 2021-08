Tennis: Federer va se faire opérer du genou à nouveau et sera absent "de nombreux mois"

Dans une vidéo postée sur Instagram dimanche 15 août, Roger Federer a annoncé qu'il a « besoin d'être opéré » du genou droit et qu'il va être absent du circuit plusieurs mois. Déjà opéré à deux reprises en 2020, le tennisman suisse, qui vient de fêter ses 40 ans, « va essayer » de revenir.

Reverra-t-on Roger Federer sur un court en tant que tennisman professionnel ? Depuis son élimination en quarts de finale du dernier tournoi de Wimbledon face au Polonais Hubert Hurkacz, le Suisse n'a pas rejoué. Il a notamment manqué les Jeux olympiques de Tokyo et a évoqué « un contretemps avec (son) genou ». Et il y a peu de chances de voir l'homme aux 20 sacres en Grand Chelem jouer à nouveau en 2021.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le n°9 mondial explique qu'après avoir consulté les médecins, il a décidé de subir une nouvelle opération du genou droit. « Pour me sentir mieux, j'ai besoin d'être opéré », a-t-il déclaré. Cette intervention va entraîner « de nombreux mois d'absence ».

« Je veux me donner une lueur d'espoir de revenir sur le circuit »

En 2020, Roger Federer n'a disputé que six matches, en janvier et février. La pandémie de Covid-19 a interrompu la saison, certes, mais le Bâlois a également subi deux opérations - des arthroscopies - qui l'ont tenu éloigné du tennis de haut niveau jusqu'en mars 2021. Ces interventions lui ont permis de reprendre pendant quelques mois, mais le Suisse doit donc à nouveau soigner son genou droit.

« Je me suis blessé pendant la saison sur gazon, ce n'est pas la meilleure manière d'aller de l'avant. Pour aller mieux sur le long terme, on m'a dit que j'avais besoin d'une nouvelle opération. J'ai décidé de la faire. Je serai sur des béquilles pendant des semaines et je serai absent du circuit pendant des mois », a expliqué Federer.

Le recordman de victoires à Wimbledon (8 sacres), qui a fêté son 40e anniversaire le 8 août, se veut « réaliste ». « Je sais à quel point c'est difficile, à mon âge, de se refaire opérer. Je vais essayer », a-t-il dit dans sa vidéo. « Ce sera difficile mais je veux être en bonne santé. Je veux pouvoir courir plus tard, pouvoir revenir sur le circuit plus tard. (...) Je veux me donner une lueur d'espoir de revenir sur le circuit, d'une manière ou d'une autre », a-t-il ajouté.

