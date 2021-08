Athlétisme: Sasha Zhoya, champion du monde juniors et phénomène à suivre du 110m haies

Le hurdler français, qui avait déjà battu le record du monde juniors du 110m haies en demi-finale (12''93), est devenu champion du monde des moins de 20 ans ce samedi 21 août à Nairobi, au Kenya. Sasha Zhoya a pulvérisé son propre record : 12''72. Voilà qui promet pour son avenir chez les seniors.

Le précédent record du monde juniors du 110m haies (12''99) a pris une sacrée claque en l'espace de deux jours. Le Français Wilhem Belocian (en 2014) et le Jamaïcain Damion Thomas (en 2018) ont été effacés avec la manière par un nouveau hurdler très ambitieux : Sasha Zhoya. Vendredi, en demi-finale des Mondiaux des moins de 20 ans qui se tiennent à Nairobi, au Kenya, le jeune homme de 19 ans a signé un 12''93 impressionnant... mais insatisfaisant à ses yeux, en raison de nombreuses « erreurs », selon son propre jugement. « Ce n'était pas ouf », avait-il dit à L'Équipe.

Le Français avait annoncé son intention de faire mieux en finale, ce samedi. Et il ne s'est pas raté : très nettement supérieur à ses principaux adversaires – lesquels ont pourtant amélioré leur record personnel –, Sasha Zhoya a explosé le record du monde établi la veille. Il est devenu champion du monde juniors avec un temps canon de 12''72. Il a pulvérisé son précédent record de 21 centièmes ! Les conditions de ces Mondiaux, disputés dans la capitale kényane à près de 1 800m d'altitude, n'y sont pas pour rien non plus (le Français Erwan Konaté au saut en longueur – 8,12m – et la Serbe Adriana Vilagos au lancet du javelot – 61,46m – ont aussi signé des records du monde).

That world record feeling 🤯@sasha_zhoya's 12.72 at 110m hurdles (99.0cm) betters his own world U20 record, which stood just over 24 hours, by a staggering 0.21 seconds! pic.twitter.com/ZQKE2bH4MM — World Athletics (@WorldAthletics) August 21, 2021

Après avoir tout gagné chez les cadets et les juniors, place au monde des seniors

Déjà recordman du monde chez les cadets (12''87 en 2019 avec des haies hautes de 91,4cm), le récent champion d'Europe juniors a assumé son statut au Kenya. Il était venu pour l'or et le record du monde et ne s'est pas manqué. Grand espoir de l'athlétisme, Sasha Zhoya a livré une vraie démonstration en finale. Il a coupé la ligne avec plus de trois mètres d'avance sur le médaillé d'argent, le Jamaïcain Vashaun Vascianna (13''25). « Je suis vraiment heureux, le travail est fait. Depuis l'année dernière, c'était l'objectif que je m'étais fixé », a-t-il déclaré.

Né le 25 juin 2002 en Australie, d'un père zimbabwéen et d'une mère française, le hurdler partage son temps entre son pays natal et la France, dont il a choisi de porter les couleurs. Également doué au saut à la perche (recordman du monde des cadets avec un saut à 5,56m en 2019), désormais champion d'Europe et champion du monde et recordman du monde du 110m haies chez les juniors, Sasha Zhoya sera un concurrent à suivre de près lorsqu'il se mesurera aux seniors.

Chez les juniors, les haies sont hautes de 99cm, contre 106,7cm chez les seniors. Une différence à laquelle le Français devra se faire. Mais son évolution laisse espérer une transition réussie. Le record du monde seniors est détenu depuis 2012 par l'Américain Aries Merritt avec un temps de 12''80. Sasha Zhoya le dépoussiérera peut-être d'ici peu.

