Foot/L1: Nice-OM définitivement arrêté après l'envahissement du terrain par des supporters

Le match de football Nice-Marseille a été interrompu par l'arbitre après l'envahissement du terrain par quelques « supporters » niçois, ce dimanche pour une rencontre de la 3e journée de Ligue 1.

Une heure et vingt minutes après l'interruption, Nice voulait reprendre la partie, mais pas l'OM. « La décision a été prise par les autorités de reprendre le match, mais les Marseillais ne veulent pas », a dit le président niçois, Jean-Pierre Rivère, au micro du diffuseur Prime Video. Selon une source proche du dossier, le préfet et le délégué du match ont souhaité reprendre la rencontre, mais l'arbitre, Benoît Bastien, et l'OM n'ont pas voulu.

Le match a été définitivement arrêté par l'arbitre au bout d'une heure et trente minutes d'interruption à la suite de l'envahissement du terrain par quelques « supporters » niçois. L'arbitre a mis le ballon au poteau de corner, a sifflé et constaté l'absence des Marseillais.

L'incident a commencé à la 75e minute alors que Nice menait 1-0 grâce à un but du Danois Kasper Dolberg, quand le joueur de l'OM Dimitri Payet a renvoyé vers la tribune des supporters de Nice une des nombreuses bouteilles en plastique qu'il recevait à chaque fois qu'il allait tirer un corner. Furieux, des supporters sont descendus sur la pelouse pour menacer le joueur marseillais, avant que l'arbitre ne renvoie les joueurs aux vestiaires.

Heurté par un des projectiles, Payet s'est effondré au sol avant de se relever et d'empoigner la bouteille qui l'avait touché pour la lancer vers la tribune. Ses coéquipiers Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi ont couru vers le « kop » pour haranguer la zone d'où venait la bouteille. Dante, le capitaine niçois, est arrivé à son tour pour tenter de calmer les supporters. D'après plusieurs sources, au moins trois joueurs de l'OM souffraient de coups ou de marques de strangulation après ces échauffourées avec les « supporters » niçois.

Le match entre @OM_Officiel et @ogcnice interrompu depuis plus d'une heure pour des jets de projectiles et un envahissement de terrain. Plusieurs joueurs marseillais marqués. #OGCNOM pic.twitter.com/S2zm2gOTZm — France Bleu Provence (@bleuprovence) August 22, 2021

Un cordon de sécurité de stadiers, vêtus de gilets jaunes, a essayé d'arrêter les supporters, mais des coups ont été échangés à différents endroits du terrain dans une mêlée entre joueurs des deux équipes, supporters et stadiers. Parmi les nombreux acteurs en colère, l'entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli, a dû être maîtrisé par des membres de son staff pour ne pas se battre.

