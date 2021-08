Aux Jeux paralympiques, la différence est une force

Les Jeux paralympiques, qui s’ouvrent mardi 24 août, verront 4 400 sportifs concourir dans 22 sports. Ils se tiendront majoritairement à huis clos. Mais cela n’empêchera pas les athlètes de croire à leur rêve de médaille et de célébrer ensemble la différence.

Tokyo, de notre envoyé spécial

« Je voulais être le successeur de Jordan et devenir le meilleur basketteur du monde », rigole l’Américain Matt Stutzman. Né sans bras, il utilise ses jambes et ses pieds pour plusieurs activités quotidiennes. À Tokyo, le natif de Kansa City sera présent pour tirer à l’arc. « Il faut vivre sa vie et n’avoir peur de rien. C’est ce que j’essaye d’enseigner à mon plus jeune fils », s'amuse-t-il.

Du tir à l’arc au tennis en fauteuil roulant, des médailles seront à gagner dans 22 sports, dont deux nouvelles cette année, le taekwondo et le badminton. Alors que la plupart des sports ont un équivalent olympique, deux sont exclusivement aux Jeux paralympiques : le goalball, un sport d’équipe pour les athlètes ayant une déficience visuelle, et le boccia, qui est similaire à la pétanque.

« Quand on a un rêve, il faut tout faire pour le réaliser. Je suis heureuse, j’adore ma vie. Le sport me rend heureuse et c’est l’essentiel », avance simplement l’escrimeuse italienne Bebe Vio, très populaire dans son pays, qui pratique le fleuret.

À l’âge de 11 ans, une méningite lui a coûté ses deux jambes et ses deux avant-bras. Bebe Vio, qui a présenté une émission de télé sur la chaîne publique Rai, regrette juste ce huis clos qui empêche sa famille de venir la soutenir. Sauf que le sourire de celle qui est triple championne d'Europe et du monde en titre, en dit long sur sa volonté de mordre la vie à pleine dents sans se soucier du lendemain.

Dépasser ses propres limites

« Tout est en ordre, bien organisé et j’ai hâte de commencer. J’essaye de faire de mon mieux sans prendre en compte le handicap. Je suis très fier d’être entouré de gens aussi différents et inspirants », raconte l’Allemand Markus Rehm, champion paralympique à Londres en 2012 et Rio en 2016. Sa pratique du saut en longueur lui a valu d'être le premier athlète handisport à avoir remporté un titre chez les valides en 2014 avec une marque à 8,24 mètres. Sa candidature a été refusé pour les JO de Rio avec les valides en 2016. Les chercheurs ont estimé que sa prothèse « améliore sa technique de saut ». En Pologne, lors des Jeux handisports européens de 2021, il a sauté 8,62 mètres.

« Le sport apporte tellement de chose, dit de son côté Amélia Perez. Avec le sport on vit, on rêve et on améliore notre santé. Dans la vie, on peut toujours dépasser nos propres limites. Il faut respecter la vie de chacun des êtres humains qui peuplent notre planète ». La Mexicaine, 44 ans, a été à cinq reprises championne paralympique en haltérophilie.

Ne plus avoir peur du regard de l'autre

Aux Jeux paralympiques, les catégories d’événements sont organisées autour de dix types de déficiences physiques, visuelles et intellectuelles reconnues par le Comité international paralympique (CIP). Huit d’entre elles sont physiques, telles qu’une altération de la puissance musculaire ou des mouvements involontaires causés par des conditions comme la paralysie cérébrale ou une lésion de la moelle épinière. La tension musculaire, la petite taille et l’absence partielle ou totale d’un membre dès la naissance, ou à la suite d’un traumatisme ou d’une maladie, figurent également sur la liste.

« Quand je fais du sport, je me fiche de ce que l'on pense à propos de mon handicap. Aujourd’hui, je sais que j’inspire des gens et cela me rend fière. Croire en soi, c’est le plus important », conclut la jeune nageuse ougandaise Husnah Kukundakwe, heureuse de se retrouver au centre de l'histoire des Paralympiques.

