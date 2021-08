Afghanistan : des footballeuses évacuées en Australie

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Des dizaines de footballeuses menacées en Afghanistan ont été évacuées par le gouvernement australien, a indiqué mardi 24 août, le syndicat mondial des joueurs de football. Khalida Popal, l'ancienne capitaine de l'équipe afghane de football féminin qui a participé à l'évacuation des joueuses, a déclaré que certaines d'entre elles avaient été battues et avaient entendu des coups de feu lors de leur fuite. Elle a tweeté une photo du groupe serré dans un avion, et une autre les montrant marchant sur le tarmac avec des sacs à dos. « Les 75 joueuses et quelques membres de leurs familles ont quitté l'Afghanistan », a-t-elle écrit. La Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro) a déclaré que les joueuses afghanes évacuées se trouvaient « dans une situation dangereuse » et que « de nombreuses athlètes » étaient toujours en danger. Une déclaration sur le site web de la FIFPro a exprimé sa gratitude pour les efforts d'évacuation du gouvernement australien. « Ces jeunes femmes, à la fois en tant qu'athlètes et militantes, étaient en danger et au nom de leurs pairs dans le monde entier, nous remercions la communauté internationale d'être venue à leur secours », a déclaré la FIFPro dans le communiqué. La FIFPro n'a pas dit quelle était la destination finale des femmes, bien que le syndicat ait tweeté dimanche que plusieurs pays et groupes étaient travaillaient à ce dossier.