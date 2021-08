Jeux paralympiques 2021: que la fête commence malgré tout!

Malgré les règles sanitaires renforcées face à la vague record d'infections au Japon, les athlètes participants aux Jeux paralympiques de Tokyo entreront en piste mercredi 25 août au lendemain de la cérémonie d’ouverture. Les 4 400 participants tenteront de se partager les 539 titres en jeu.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Tokyo

La ville de Tokyo va revenir dans la lumière le temps des Jeux paralympiques. Si pour celle nouvelle édition le nombre de participants constitue un record selon le Comité paralympique international (CIP), les délégations, en revanche, sont à la baisse par rapport au maximum atteint à Londres (164) en 2012.

Au pays du Soleil Levant, elles seront moins de 160. Plusieurs pays des îles du Pacifique qui ne pouvaient se permettre deux semaines de quarantaine en Australie à l'aller et au retour vers le Japon ne seront pas présents dans la capitale nippone.

Une audience télévisuelle espérée

Créés en 1960, les Jeux paralympiques ont désormais atteint leur vitesse de croisière et le rendez-vous est incontournable. En 1964, seuls 378 athlètes avaient concouru à Tokyo, qui devient cette année la première ville à accueillir les Jeux paralympiques une deuxième fois. Les Jeux olympiques et paralympiques se tiennent dans la même ville depuis les Jeux de Séoul en 1988.

De l'athlétisme au volley assis, des médailles sont à décrocher dans 22 sports, dont deux nouveaux cette année, le taekwondo et le badminton. Les athlètes découvriront l’éventail des sites paralympiques qui comprend entre autres le stade olympique du centre de Tokyo pour l’athlétisme, l'historique Nippon Budokan pour le judo, ou encore le flambant neuf centre aquatique de Tokyo pour la natation.

« Nous pensons que nous toucherons plus de quatre milliards de personnes », déclare le président du CIP, Andrew Parsons, espérant une énorme audience télévisée. À défaut de spectateurs en raison du huis clos quasi généralisé décrété face à la situation sanitaire.

Selon le CIP, un nombre record de 4,1 milliards de téléspectateurs cumulés avaient suivi les Jeux paralympiques de 2016 à Rio. Cette année, une couverture en clair dans 49 territoires d'Afrique subsaharienne, vise à accroître l'audience mondiale et lutter contre la stigmatisation du handicap.

« Blade Jumper » pour battre des records

Plusieurs stars iront à la recherche du Graal. Comme l’Allemand Markus Rehm. Connu sous le nom de « Blade Jumper », le sauteur en longueur est le détenteur du record du monde de sa catégorie (T64) avec un bond à 8,62 mètres lors des derniers championnats d'Europe en juin. Le triple champion paralympique de 33 ans compte l'améliorer au stade national de Tokyo. Il réaliserait dans ce cas un meilleur saut que le champion olympique en titre, le Grec Miltiadis Tedoglou (8,41 mètres).

Bebe Vio, icône du sport dans son Italie natale, est la première escrimeuse de compétition sans bras ni jambes. Elle avait remporté une médaille d'or et une de bronze aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Elle tentera de récidiver pour le plus grand bonheur du million de fans qui la suit sur son compte Instagram.

Chez lui, le Japonais Shingo Kunieda, l'un des joueurs de tennis fauteuil les plus titrés avec 45 tournois du Grand Chelem à son palmarès (en simple et en double) a bien l’intention de briller. Atteint d'une tumeur de la moelle épinière à l'âge de neuf ans, il a remporté trois médailles d'or et deux médailles de bronze aux Jeux paralympiques.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne