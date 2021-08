Football: le PSG entrouvre la porte à un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid

La première offre de 160 millions d'euros du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé, rapportée mercredi par la presse a été rejetée par le PSG a affirmé le directeur sportif du club, Leonardo. Mais le Brésilien estime que si un joueur veut partir, le club parisien « ne va pas le retenir ». Comprendre : si l’offre augmente, l’attaquant français pourrait partir. De quoi nourrir les derniers jours du marché des transferts qui se termine ce 31 août.

Il y a eu l’improbable arrivée de Lionel Messi au PSG, il risque d’y avoir l’incroyable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un chassé-croisé que personne n’aurait imaginé, surtout pas les supporters parisiens, mais qui risque d’être le final de ce mercato hors du commun pour le Paris Saint-Germain.

Les données sont claires désormais, l’arrivée de Messi n’a pas été un argument suffisant pour que Kylian Mbappé décide de prolonger son séjour dans la capitale. Les rumeurs et autres spéculations ont pris fin mardi soir 24 août quand le Real Madrid a mis sur la table une offre de 160 millions d’euros pour acheter la dernière année de contrat de l’ex-joueur de Monaco.

Ce mercredi, le PSG n’a pas tardé à réagir par l’intermédiaire de Leornado dans un « ni oui ni non » qui laisse espérer autant les supporters du Real que ceux du PSG. « Non ! » martèle-t-il, Mbappé ne partira pas au Real pour 160 millions d’euros. « Oui », parce que si le joueur veut partir, « on ne va pas le retenir », a-t-il lâché.

« Même ce mercato, on considère l'avoir fait autour de lui »

« Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat. (…) Si un joueur a envie de partir, il va partir. Le club, le projet, restent au-dessus de tout le monde. (…) Mais il va partir ou rester à nos conditions », a admis le directeur sportif du PSG.

Pour éviter d'en arriver là, le PSG a lancé voilà un an les grandes manœuvres pour prolonger les contrats de Neymar et Mbappé, à expiration en juin 2022. Si le Brésilien a donné son accord en mai pour rester jusqu'en 2025, la réponse du Français se fait toujours attendre.

« Ce que je veux, c'est gagner, me sentir dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet solide autour de moi », avait déclaré le joueur sur Canal+, avant l'Euro. L'attaquant a été entendu, avec le recrutement doré de cet été et les arrivées d'Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et, surtout, Lionel Messi. Mbappé « n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre » que de rester, a lancé le président Nasser Al-Khelaïfi après le recrutement du génie argentin. « On a tout fait » pour convaincre Mbappé de rester, juge Leonardo. « Même ce mercato, on considère l'avoir fait autour de lui ».

Le Real a-t-il les moyens de son ambition ?

Oui, le Real peut se payer un tel transfert car la « Maison blanche » a tenu bon durant la pandémie, avec des comptes dans le vert, et 75 M EUR sur les ventes de Raphaël Varane à Manchester United et de Martin Odegaard à Arsenal. En jugeant la proposition du Real « très loin du montant » pour une telle star, le Leonardo admet toutefois la possibilité d'un départ, bien qu'il se défende d'ouvrir « la porte.» « On ne peut pas vendre un joueur à moins que ce qu'on a payé (180 millions) quand il avait 18 ans », a-t-il estimé, rappelant que le club doit rétrocéder « une partie de l'achat à Monaco », environ 35 millions d'euros.

Et dans tout ça : est-ce que Kylian Mbappé a envie de partir ? « Ça me semble clair, non? », a conclu Leonardo...

