Paralympiques 2021: les deux para-athlètes de l'équipe d'Afghanistan évacués sains et saufs du pays

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

S’ils ne vont pas participer aux Jeux paralympiques de Tokyo, les deux para-athlètes de l'équipe d'Afghanistan ont évacués sains et saufs du pays. « Des efforts ont été faits pour les évacuer d'Afghanistan, ils sont maintenant dans un endroit sûr », a déclaré le porte-parole du Comité international paralympique (CIP), Craig Spence. « Je ne vais pas vous dire où ils sont parce qu'il ne s'agit pas de sport, mais de vies humaines, et qu'il s'agit de protéger des gens », a-t-il expliqué. Engagés en para-taekwondo, Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli devaient initialement représenter à eux deux l'Afghanistan au Japon. Khudadadi, 23 ans, aurait été la première femme à représenter l'Afghanistan à des Jeux paralympiques.