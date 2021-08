Paralympiques 2021: Marie Patouillet ouvre le compteur de médailles françaises

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

La Française Marie Patouillet, seule représentante féminine en para-cyclisme sur piste, a dominé la Néo-Zélandaise Nicole Murray lors de la petite finale de la poursuite individuelle ce mercredi 25 août. Victime d'une malformation du pied et de la cheville, et d'une différence de longueur entre ses deux jambes, Marie Patouillet a débuté le cyclisme sur piste il y a seulement trois années. « Je suis ravie, j'espère que pleins d'autres athlètes français vont suivre derrière. Je crois que je ne réalise pas trop. Premiers Jeux, première épreuve, première médaille... Peut-être que sur le podium je réaliserais un peu plus quand je l'aurai dans les mains. Je suis hyper satisfaite de mes deux efforts aujourd'hui, un record perso et une deuxième poursuite pas ridicule du tout, juste une seconde derrière mon record. Avec la pression, les émotions qu'il y a, c'est juste génial », a déclaré cette médecin de 33 ans.