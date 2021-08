Football: Tchouaméni, Veretout, Hernandez, Diaby appelés avec les Bleus, pas Giroud

Olivier Giroud après l'élimination de l'équipe de France de football en huitièmes de finale de l'Euro, contre la Suisse, le 29 juin 2021. Pool via REUTERS - FRANCK FIFE

Le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps a choisi ce jeudi 26 août de se passer des services d'Olivier Giroud (Milan AC) pour la reprise des qualifications au Mondial 2022 début septembre. Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Rome), Théo Hernandez (Milan AC) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ont reçu eux leur première convocation. « C'est simplement un choix sportif du moment, par rapport à une liste de 23 (joueurs) et de la concurrence », avec notamment le retour d'Anthony Martial dans le groupe, s'est justifié le sélectionneur à propos de Giroud (34 ans) qui s'éloigne de l'équipe de France à 15 mois de la Coupe du monde au Qatar. Les Bleus affronteront la Bosnie Herzégovine, l'Ukraine et la Finlande.