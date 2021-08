Jeux paralympiques 2021: Makunda, ou le Trésor du handisport français

Malvoyant, le sprinter Trésor Gauthier Makunda s'alignera sur 400 mètres à Tokyo avec son guide Lucas Mathonat en catégorie T11 le 28 août pour les séries et le 29 en cas de finale. Au Japon, il participera à ses quatrièmes Jeux paralympiques, après avoir été médaillé d'argent sur 100m à Athènes en 2004, de bronze sur 100m et avec le relais 4X100m à Pékin en 2008 et sur 400m à Londres en 2012. Titré à plusieurs reprises lors de sa longue carrière, il rêve d’or à Tokyo.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Tokyo,

L'esprit paralympique, c'est autant d'histoires singulières que d'athlètes. Comme celle de Trésor Gauthier Makunda, 37 ans, qui a vu le jour à Kinshasa en RDC et qui porte les couleurs de la France.

À Tokyo, l’homme vivra ses quatrièmes Jeux paralympiques, un défi qui le fait « vibrer ». En vieux briscard, il pourrait se sentir dans son élément, mais il n’en est rien. Le chalenge est immense : celui de briller sur la piste et de performer une nouvelle fois. Et aussi de prouver au monde entier que le handicap est tout sauf un obstacle à la construction de ses rêves. Athènes, Pékin et Londres. Trois noms de villes qu’il garde en mémoire pour avoir réalisé le choix d'une vie.

Tokyo, le rendez-vous le plus important

Cette fois, c’est à Tokyo, au Pays du Soleil Levant que l’homme de 37 ans veut marquer l'histoire en obtenant cette première médaille d’or paralympique. « J’ai tellement eu de mal à me qualifier que j’ai l’impression que ce seront la ville et les Jeux les plus importants pour moi. C’est un plaisir énorme d’être ici. Les conditions sont particulières, mais les Japonais ont tout fait pour que les athlètes soient le plus tranquille possible », dit-il.

Pourtant, comme les autres participants, il devra faire sans le public. « C’est ce qui sera le plus compliqué. A Londres, il y avait 80 000 personnes dans le stade », dit ce passionné de sport qui est passé du 100 m au 400 m. « Ne pas avoir les supporters, c’est dur ! J’avais promis à mon fils de six ans de l’emmener. Mais on va tout faire pour réussir à obtenir l’or ».

Une vie qui lui plaît

Trésor Gauthier Makunda « écoute » son corps et c’est son « secret » pour durer. La vie sans sport est inenvisageable. Depuis la découverte de l’athlétisme à l’âge de 14 ans, il court après le bonheur de se « sentir bien », de « sentir le vent » dans ses oreilles. « L’homme a eu toujours eu deux fantasmes : voler et courir vite. Moi c’était celui de courir vite. Je crois qu’avant de marcher, j’ai appris à courir », lâche-t-il. « Les gens vont se rendre compte que l’on est tous de vrais champions », ajoute ce sportif de haut niveau à part entière, fan du sprinteur et sauteur Carl Lewis. L'Américain a été une grande source d'inspiration.

Le sport reste une mode de vie pour Trésor Gauthier Makunda, bardé de récompenses. « Le sport pourrait être un remède à la déprime. C’est une façon de s’échapper. Une source d’énergie. Cela m’a permis d’aller au-delà de mon handicap de mes limites. C’est presque un médicament sans vouloir insulter la médecine. Ce n'est pas anodin si aujourd’hui on parle de sport santé », argumente le Congolais naturalisé français en 2004. Chez Trésor Gauthier Makunda, on ne s’apitoie jamais sur son sort. On avance en courant.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne