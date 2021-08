Afrobasket 2021: le Sénégal qualifié pour les quarts, le Cameroun éliminé

© Courtesy of Fiba Afrique

Grâce à sa victoire contre le Soudan du Sud lors de la deuxième journée de la phase de poules de l’Afrobasket 2021, le Sénégal a validé son ticket pour les quarts de finale. Le Cameroun, battu par l’Ouganda, est éliminé.

Ils sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2021, à Kigali. Après avoir écrasé l’Ouganda lors de la première journée (93-55), les Sénégalais ont largement battu, ce vendredi 27 août, le Soudan du Sud qui dispute son premier Afrobasket (104-75). C'est la première fois qu'une équipe s'impose en inscrivant plus de 100 points.

Cette victoire des quintuples champions d’Afrique leur assure la première place du groupe D, synonyme de quarts de finale, avant même d’affronter le Cameroun lors de la dernière journée, dimanche.

le basketteur sénégalais Brancou Badio contre le Soudan du Sud à l'Afrobasket 2021 à Kigali, le 27 août. © Courtesy of Fiba Afrique

Des Camerounais qui n'auront eux aussi rien à perdre ni à espérer, mais pour une autre raison : les Lions indomptables sont éliminés après deux défaites, contre le Soudan du Sud par forfait à cause de cas de Covid-19, et l’Ouganda ce vendredi (66-80).

Quart de finaliste lors de la précédente édition en 2017, le Cameroun tombe de haut et peut regretter cette rencontre non disputée contre les novices sud-soudanais.

Les Éléphants assurés de sortir des poules

Éliminée dès la phase de groupes il y a quatre ans, la Côte d’Ivoire est cette année certaine d’en sortir. Après avoir battu le Kenya lors de la première journée, les Ivoiriens ont récidivé face au Mali (90-67).

Devant toute la rencontre, les Éléphants n’ont laissé aucune chance aux Maliens grâce en partie à un excellent Matt Costello, meilleur marqueur du match avec 25 points et 12 rebonds.

Le basketteur ivoirien Matt Costello lors du match contre le Mali à l'Afrobasket 2021 à Kigali, le 27 août © Courtesy of Fiba Afrique

La Côte d’Ivoire devra s’imposer lors de la dernière journée contre le Nigeria pour obtenir son ticket pour les quarts de finale. Ivoiriens et Nigérians sont actuellement co-leaders de ce groupe C après le succès des D-Tigers contre le Kenya (71-55). L’équipe qui perdra cette rencontre dimanche terminera deuxième de la poule et devra donc passer par un tour de barrages, équivalent à un huitième de finale.

Le Mali jouera de son côté une petite finale contre le Kenya pour prendre la troisième place synonyme aussi de barrages.

