Football: Cristiano Ronaldo quitte la Juventus et retourne à Manchester United

Manchester United a trouvé un accord avec la Juventus pour le transfert de la star portugaise Cristiano Ronaldo, ce vendredi 27 août. Le montant de la transaction et la durée du contrat n'ont pas encore été communiqués.

Il est de retour. Douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo revient à Manchester United où il a évolué pendant six saisons entre 2003 et 2009, remportant la première de ses cinq Ligue des champions et le premier de ses cinq Ballons d’Or, en 2008.

À 36 ans, la star portugaise voulait quitter la Juventus, après trois saisons marquées par deux titres de champion, une Coupe d’Italie. Annoncé à Manchester City ces derniers jours, « CR7 » retourne finalement là où la planète football l’a découvert. Là où il pourrait finir sa carrière.

