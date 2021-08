Afrobasket 2021: le Cap-Vert et la Tunisie filent en quart

Parcours sans faute pour la Tunisie avec trois victoires en trois matches. © Courtesy of Fiba

Texte par : Pierre Fesnien Suivre 3 mn

Respectivement premiers des groupes A et B, le Cap-Vert et la Tunisie se sont directement qualifiés pour les quarts de finale. Le Rwanda, l’Angola, la Guinée et l’Égypte devront passer par un match de qualification.