Championnat d'Angleterre: Manchester City écrase Arsenal

Arsenal a enchaîné sa troisième défaite consécutive en championnat ce samedi 28 août face à Manchester City. AP - Rui Vieira

Texte par : RFI Suivre

Manchester City a accompli son deuxième festival offensif de suite (5-0) en Championnat d'Angleterre, ce samedi lors de la 3e journée, enfonçant Arsenal à une humiliante dernière place. Gündogan (7e), Ferran Torres (12e, 84e), Gabriel Jesus (43e) et Rodri (53e) ont marqué les buts du champion en titre, profitant aussi de l'exclusion précoce du Gunner Granit Xhaka (37e). Cette correction, et surtout la dernière place avec zéro point au bout de trois matches, met un peu plus en difficulté l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta, après deux premiers revers à Brentford (2-0) et contre Chelsea (2-0).