Jeux paralympiques 2021: Raoua Tlili a offert la première médaille d’or à la Tunisie

Texte par : RFI Suivre

À 31 ans, Raoua Tlili s’est offert le 27 août à Tokyo, un sacre paralympique au lancer de poids. La Tunisienne apporte ainsi la première médaille d’or dans le camp tunisien. Au passage, elle a battu un nouveau record paralympique de la discipline avec 10m55 devant la colombienne Aruiza Buitrago médaille d'argent (9m94) et l'Argentine Antonela Ruiz, médaille de bronze (9,59m). C’est la cinquième médaille d'or de Tlili aux Jeux paralympiques gagnées dans les épreuves du poids et du disque après les éditions de Pékin en 2008, Londres en 2012 et Rio en 2016 (2 or).