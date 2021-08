Cyclisme: victoire du Français Benoît Cosnefroy sur la Bretagne Classic

Le Français Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), 25 ans, a remporté ce dimanche la 85e Bretagne Classic de Plouay (Morbihan), épreuve du calendrier WorldTour, devant le champion du monde Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et son coéquipier Mikkel Honoré au terme d'une course de 250,5 km reliant Plouay à Douarnenez (Finistère). Benoît Cosnefroy l'a emporté après une échappée à plus de 60km de l'arrivée et un sprint explosif avec Julian Alaphilippe. Cosnefroy est le premier Français à remporter cette classique depuis Sylvain Chavanel en 2014.