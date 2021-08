Football: Dayot Upamecano blessé, Clément Lenglet rappellé en équipe de France

Le défenseur français Clément Lenglet, le 11 novembre 2020 au Stade de France de Saint-Denis. AP - Michel Euler

Le nouveau défenseur du Bayern Munich, Dayot Upamecano (trois sélections, un but), ne pourra pas participer aux trois matches qualificatifs pour le Mondial 2022 de l'équipe de France contre la Bosnie-Herzégovine (1er septembre), l'Ukraine (4 septembre) et la Finlande (7 septembre). La Fédération française de football annoncé, lundi 30 août, que le joueur de 22 ans souffre d'une blessure à la cuisse droite. En conséquence, Didier Deschamps a décidé d'appeler Clément Lenglet, le défenseur du FC Barcelone, en renfort. Ce dernier, âgé de 26 ans, compte 13 capes et a participé à l'Euro 2021.