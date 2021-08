Jeux paralympiques: le para tennis de table, une discipline accessible à tous les continents

Sport entré dès la création des Jeux paralympiques en 1960, le para tennis de table accueille des athlètes venus des quatre coins du monde à Tokyo. Cette discipline reste une des plus accessibles comme en témoigne la compétition par équipes qui a débuté, ce mardi 31 août. De la Jordanie, en passant par la Suède, la Chine, l’Australie, la Norvège, le Brésil ou encore le Nigeria, le para tennis de table fédère bien au-delà des frontières.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

Une table, deux raquettes et une petite balle blanche. Pratiquement partout dans le monde, on joue au tennis de table. Aux Jeux paralympiques, ce sport d’opposition est accessible à toutes les formes de handicap physique, debout ou en fauteuil, et auditif. Eclipsés des Jeux paralympiques entre 2000 et 2012, les sportifs handicapés cognitifs ne peuvent concourir que dans trois sports à Tokyo, dont le para tennis de table. La planète entière se retrouve autour de ce sport qui trouve ses origines dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle.

Populaire au Nigeria

« J’ai joué au tennis de table très jeune avec les amis et la famille. Après mes études d’ingénieur, j’ai repris pour garder la forme. Comme je progressais vite, j’ai commencé la compétition. Comme le football, le tennis de table est assez populaire au Nigeria et je n’ai eu aucune difficulté à trouver un club. J’espère que toutes les personnes qui ont un handicap au Nigeria seront motivés pour se mettre au sport en nous voyant à la télévision », témoigne le Nigérian Ahmed Koleosho, 35 ans, paraplégique, né à Lagos, présent pour les épreuves par équipes.

« Le tennis de table c’est mon ami, ma famille, ma passion. Quand je marche (sic) je pense au tennis de table. Quand je dors, je rêve de tennis de table », raconte son compatriote Isau Ogunkunle, aussi tétraplégique, qui découvre les Jeux paralympiques, des étoiles plein les yeux. « Ça nous rend fiers d’être ici à Tokyo et j’espère qu’à la maison tout le monde est heureux de nous savoir ici », ajoute-t-il. La paire nigériane a battu l’Argentine en seizièmes de finale.

Un tatouage de raquette sur le bras

« Le tennis de table j’adore », s’extasie un joueur brésilien qui se félicite de voir un homme de 50 ans battre un gamin de 15 ans. Ou de voir une personne à qui il manque une jambe affronter une autre à qui il manque une main. « Il y a quelque chose dans l’esprit paralympique qui me fascine. Regardez, je me suis tatoué une raquette et une balle sur le bras », dit en riant le jeune homme amputé d’une jambe. Pour l’amour du tennis de table, Paulo Sergio Salmin Filho s’entraîne à São Paulo, loin de sa famille qui vit à Jaú dans l’État de São Paulo.

Le Brésil avait remporté quatre médailles en 2016 à domicile. « On est là pour améliorera nos performances, et faire mieux que la dernière fois », dit-il. Jusqu’à présent, deux représentantes du Brésil sont montées sur le podium (argent et bronze).

La France brille avec la petite balle blanche

Paraplégique depuis un accident de voiture en 1997, le Français Fabien Lamirault a découvert le tennis de table en centre de rééducation. Lundi 30 août, le pongiste tricolore a remporté sa deuxième médaille d’or et conservé son titre acquis il y a cinq années à Rio. Quant à l'équipe de France de tennis de table, elle compte à elle seule un bilan de sept médailles avant le début des épreuves par équipes, parmi lesquelles deux d'argent décrochées par Léa Ferney et Matéo Bohéas, plus quatre en bronze.

Une des images qui reste des Jeux paralympiques de Rio est celle de l’Égyptien Ibrahim Hamadtou, encore présent au Japon, qui est capable de jouer en étant amputé des deux bras. Raquette dans la bouche, il s’aide de ses pieds pour servir.

Le para tennis de table est une des premières disciplines à avoir été mis en place pour les personnes en situation de handicap physique, dans les années 50. Il est entré aux Jeux paralympiques en 1960.

Malgré le handicap, les rencontres sont très disputées au Tokyo Metropolitan Gymnasium. La pratique du para tennis de table ne nécessite pas de matériel et équipement spécifiques, c’est pourquoi ce sport peut être pratiqué dans les clubs de valides du monde entier.

