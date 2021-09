Coupe monde 2022: Centrafrique et Cap-Vert se neutralisent en qualifs

L’équipe de République centrafricaine et celle du Cap-Vert ont fait match nul 1-1 dans le groupe C des qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football, ce 1er septembre 2021 à Douala (Cameroun).

L’équipe nationale de la République centrafricaine (RCA) s’est épargnée un mauvais départ en qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football. Les Fauves du Bas-Oubangui ont en effet fait match nul 1-1 face au Cap-Vert, ce 1er septembre 2021 à l’issue d’une rencontre délocalisée à Douala [1].

Des Cap-Verdiens supérieurs techniquement

Des Centrafricains privés de leurs meilleurs joueurs et alignant une formation expérimentale ont longtemps souffert face à des Cap-Verdiens supérieurs techniquement. Une supériorité qui s’est matérialisée à la 36e minute de cette première partie dans le groupe C. D’une passe travaillée, le milieu Kenny Rocha Santos sert alors Julio Tavares au point de penalty. L’attaquant reprend le ballon du plat du pied et ouvre le score : 0-1.

En deuxième période, heureusement pour la RCA et son sélectionneur Raoul Savoy (récemment revenu à ce poste), Trésor Toropité égalise. A la 53e minute, sur une frappe mal repoussée par le portier cap-verdien Vozinha, le milieu a suivi et marque à bout portent et contre le cours du jeu : 1-1.

En attendant Nigeria-Liberia

Sous la pluie camerounaise, les deux sélections se quittent sur ce score de parité. L’autre rencontre du groupe C opposera le Nigeria au Liberia le 3 septembre à Lagos.

Durant la deuxième journée de cette phase de poules, les rencontres seront Liberia-RCA (6 septembre) et Cap-Vert-Nigeria (7 septembre).

[1] La RCA ne dispose pas d’un stade aux normes édictées par la Fédération internationale de football (FIFA).

