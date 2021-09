Afrobasket 2021: l'épatant Cap-Vert défiera le champion tunisien en demi-finales

Pour la première fois depuis 14 ans, le Cap-Vert jouera les demi-finales de l'Afrobasket, après sa victoire obtenue face à l'Ouganda jeudi 2 septembre (79-71). Plus tôt, dans l'autre quart de finale du jour, la Tunisie a dominé le Soudan du Sud (80-65). Ces deux nations complètent le dernier carré avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Le beau parcours du Soudan du Sud, qui disputait son premier Afrobasket, s'arrête au stade des quarts de finale. Les joueurs de l'ancienne star de la NBA, Luol Deng, faisaient face à un gros défi ce jeudi : après avoir battu un Kenya coriace en barrages, ils devaient affronter la Tunisie, deux fois titrée et championne d'Afrique en 2017. À Kigali, les Sud-Soudanais ont tenu la comparaison le temps des deux premiers quart-temps. Ils ont terminé le premier en menant au score grâce un dernier tir à trois points (15-14), puis ils ont effacé un retard de huit points pour égaliser juste avant la pause (40-40).

Mais derrière, l'expérience et la supériorité des Tunisiens se sont fait ressentir. Makram Ben Romdhane a réalisé un double-double (13 points, 12 rebonds) et réglé la mire à trois points (9 tentés, 4 réussis) tandis que Salah Mejri et Omar Abada alignaient les points (20 pour le premier, 18 pour le second). La Tunisie a compté jusqu'à 21 points d'avance pour finalement l'emporter 80-65.

Le Cap-Vert trop solide pour l'Ouganda

Depuis cet Afrobasket 2007 en Angola terminé à la troisième place, le Cap-Vert n'avait plus fréquenté de telles hautes continentales. Luis Magalhaes et ses joueurs feront peut-être aussi bien, voire même mieux, que leurs aînés. En tout cas, comme eux, les voilà en demi-finales de cette édition de l'Afrobasket. Ils ont éliminé l'Ouganda jeudi, et avec la manière qui plus est.

Les Ougandais étaient possiblement émoussés après leur belle victoire de lundi en barrages face au Nigeria. Sur le parquet, ils ont d'entrée laisser les Capverdiens prendre les commandes et n'ont jamais réussi à combler leur retard, sauf l'espace de quelques instants lors du deuxième quart-temps. L'Ouganda a été un peu moins efficace dans chaque compartiment du jeu que le Cap-Vert. Sans surprise, le tableau d'affichage a basculé en faveur des Requins marteau (79-71).

Le dernier carré de cet Afrobasket au Rwanda est fixé : samedi 4 septembre, la Côte d'Ivoire affrontera le Sénégal, troisième en 2017, et le Cap-Vert défiera la Tunisie, tenante du titre.

