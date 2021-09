Jeux paralympiques 2021: le cycliste Kévin Le Cunff offre une huitième médaille d'or à la France

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Kévin Le Cunff a augmenté le compteur des médailles d’or françaises vendredi 3 septembre en s'imposant dans la course en ligne (catégorie C4-C5). Présent parmi un groupe de cinq coureurs qui s'est détaché dans la première partie de course, il a porté une attaque finale à deux kilomètres de la ligne pour s'imposer sous la pluie battante au bout de 92,5 kilomètres (moyenne: 41,1 km/h). « J'étais venu pour gagner, même deuxième, ça ne m'intéressait pas », a déclaré le coureur. Ancien professionnel au sein de l'équipe Saint-Michel Auber entre 2017 et 2019, Kévin Le Cunff compte même une victoire chez les valides dans les Boucles de l'Aulne en 2018 devant l'ex-champion de France Arthur Vichot et Guillaume Martin, huitième du dernier Tour de France.