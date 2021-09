MMA: le Congolais Dalcha Lungiambula battu à l’UFC Fight Night 191

Le Congolais Dalcha Lungiambula. Zuffa LLC - Jeff Bottari

Dalcha Lungiambula s’est incliné par décision unanime face au Canadien Marc-André Barriault chez les poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la ligue numéro une d’arts martiaux mixtes (MMA), ce 4 septembre 2021 à Las Vegas, lors de l’UFC Fight Night 191. Malgré une bonne entame, le Congolais s'est vite essoufflé et a peiné à tenir les 3 rounds. Il en est désormais à 2 victoires et 2 défaites à l’UFC et présente un bilan global de 11 succès et 3 revers en MMA.