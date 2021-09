Cyclisme: le Slovène Primoz Roglic remporte un troisième Tour d'Espagne consécutif

Le Slovène Primoz Roglic, vainqueur du Tour d'Espagne, le 5 septembre 2021. AP - Luis Vieira

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Sacré en 2019 et en 2020, Primoz Roglic réalise la passe de trois. Le Slovène de l'équipe Jumbo-Visma a officiellement remporté sa troisième Vuelta, dimanche 5 septembre, après avoir remporté l'ultime contre-la-montre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il égale l'Espagnol Alberto Contador et le Suisse Tony Rominger avec ce troisième titre et revient à une longueur de l'Espagnol Roberto Heras, recordman en la matière. Primoz Roglic s'est imposé sur quatre étapes et a porté le maillot rouge à 11 reprises sur les 21 étapes. L'Espagnol Enric Mas (Movistar) termine deuxième de cette Vuelta 2021 et l'Australien Jack Haig (Bahrain-Victorious) prend la troisième place.