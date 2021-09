Avec la fin des Jeux, le Japon met-il le hola sur les grands événements sportifs?

Le Stade olympique de Tokyo, vide, lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. REUTERS - KIM KYUNG-HOON

David Kalfa

Les Jeux paralympiques se sont achevés le 5 septembre, mettant fin à Tokyo 2020. Alors que la situation sanitaire reste tendue au Japon à cause du Covid-19, le pays va-t-il renoncer à accueillir les prochains grands événements sportifs prévus dans l’Archipel ? Le Grand Prix de Formule 1 de Suzuka a d’ores et déjà été annulé et la Coupe du monde des clubs de football devrait être délocalisée.