Foot: le public argentin fête un triplé de Messi et la Copa America

L’équipe d’Argentine a battu celle de Bolivie 3-0, grâce à un triplé de Lionel Messi, ce 9 septembre 2021 à Buenos Aires, en qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football. Cette rencontre, disputée devant 20.000 spectateurs, a permis au public argentin de fêter la Copa America 2021 remportée le 11 juillet dernier à Rio.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Georges Quirino Chaves,

C’était une soirée de retrouvailles en Argentine. Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2021, l’équipe nationale d’Argentine de Lionel Messi a enfin pu fêter sa victoire en Copa América avec son public à l’occasion de la rencontre face à la Bolivie à l’Estadio Monumental de Buenos Aires. Victoire 3-0 des locaux et triplé du joueur du Paris Saint-Germain, en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Un match qui marquait aussi le retour de spectateurs dans les tribunes argentines. Une première depuis le début de la pandémie.

20.000 chanceux au stade

Un an et demi sans pouvoir aller au stade. En Argentine, où le football est plus qu’une passion nationale, l’attente fut interminable. Un peu plus de 20.000 chanceux ont pu accéder à l’Estadio Monumental, limité à 30% de sa capacité.

Facundo, un supporter de 23 ans, savoure : « Revenir au stade, c'est une folie ! En plus c’est le match où on va fêter la Copa América. C’est une joie énorme. Une renaissance. Et on va voir le Messie ici. L’avoir avec nous, c’est le meilleur cadeau du monde ! »

Lionel Messi en communion avec les supporters argentins

Ils ont vu Messi et toute sa magie. Le Parisien, auteur de trois buts dont un premier somptueux. Pour célébrer leur capitaine enfin sacré avec sa sélection il y a 2 mois, les spectateurs comme Nicolas ne pouvaient rêver mieux. « Je viens ici et je vois Messi marquer trois buts ! Comment veux-tu que je me sente ? Je suis le gars le plus heureux du monde ! J’ai presque pleuré ! Presque ! Et puis ils ont défilé avec la coupe. Qu’est-ce que tu veux de plus pour être heureux ? »

Une soirée parfaite ponctuée par les larmes d’un Messi soulagé. Heureux d’être à 34 ans enfin en communion avec le public de son pays.

