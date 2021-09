Championnat d’Afrique de volleyball: Tunisie-Egypte une finale avant l’heure

La Tunisie, championne d’Afrique en titre, le Maroc qui a sorti le pays hôte, l’EÉgypte, et le Cameroun sont les quatre équipes qui composent le dernier carré du championnat d’Afrique de volley-ball.

Les favoris sont au rendez-vous ; en tous cas, trois des quatre équipes qualifiées pour les demi-finales du championnat d’Afrique de volley-ball étaient attendues à ce stade. Seul le Maroc fait office de petite « surprise » après avoir sorti en quarts de finale le pays hôte, le Rwanda.

Autrement, les éternelles Tunisie et Égypte, et le Cameroun, dans une moindre mesure, sont là. Les Tunisiens, doubles tenants du titre, 10 fois couronnés (un record) n’ont pas eu de mal venir à bout de la République démocratique du Congo, battue, 3-0 (25-22, 25-17,25-21).

En demi-finale, la Tunisie va croiser son éternelle rivale dans une affiche aux allures de finale. D’ailleurs six des dix dernières finales du championnat d’Afrique de volley ont opposé ces deux équipes les plus titrées du continent. L’Égypte, 6 titres entre 2005 et 2015, a sorti l’Ouganda, non sans mal après avoir perdu le premier set (30-28, 25-18, 25-16,25-21).

La deuxième demi-finale va opposer le Cameroun au Maroc. Les Camerounais, vice-champions d’Afrique, ont écarté le Nigeria 3-1(25-19, 25-27, 25-19,25-20) et héritent donc du Maroc qui a mis fin au parcours du Rwanda, pays organisateur (3-0).

