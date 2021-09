Football: Cristiano Ronaldo s’offre un doublé pour son retour à Manchester United

Titulaire pour son premier match officiel avec Manchester United depuis son retour dans son ancien club, le Portugais Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé contre Newcastle (4-1) à Old Trafford samedi 11 septembre. Des retrouvailles grandioses douze ans après son dernier but pour les Red Devils.

Avec Cristiano Ronaldo, le rêve est toujours permis et dans l’antre de Manchester United, les supporters sont revenus douze ans en arrière lorsque le Portugais était le maître d’Old Traford.

Samedi 11 septembre, le numéro 7 d’abord ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps face à Newcastle pour cette rencontre comptant pour la 4e journée de Premier League. Une 119e réalisation en rouge qui ne restera pas parmi les plus belles, Ronaldo n'ayant eu qu'à pousser au fond des filets un ballon relâché par le gardien Freddie Woodman après une frappe de Mason Greenwood.

Leader provisoire

Le deuxième but sera plus « ronaldesque ». Lancé dans la profondeur par l’arrière gauche Luke Shaw, le Portugais s'emmène le ballon du droit et le place ensuite entre les jambes de Freddie Woodman Woodman d'une frappe du gauche (62e).

Cristiano Ronaldo signe donc un retour gagnant, lui qui vit sa deuxième aventure avec Manchester United. Déjà avant le coup d'envoi, le Portugais avait eu droit à une ovation digne des plus grands héros sportifs pour son retour au « théâtre des rêves », après avoir quitté la Juventus en toute fin de mercato estival. Les supporters l'avaient aussi acclamé à chaque fois qu'il avait marqué lors de l'échauffement.

Avec cette victoire, Manchester United prend provisoirement la tête du championnat anglais, mais reste sous la menace de Chelsea, qui joue plus tard contre Aston Villa samedi, Liverpool qui se déplace à Leeds dimanche, et Everton qui reçoit Burnley, lundi. Mais pour quelques heures au moins, Cristiano Ronaldo aura mis son équipe là où elle aimerait revenir pour de bon. Le rêve est toujours permis.

