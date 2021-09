Volley: Cameroun - Tunisie en finale du Championnat d’Afrique hommes

© Courtesy of CAVB/Innocent

Comme en 2019, la finale du Championnat d’Afrique des nations masculin de volley-ball opposera les équipes du Cameroun et de la Tunisie, le 14 septembre 2021 à Kigali. Les Camerounais ont battu les Marocains 3 sets à 2 tandis que les Tunisiens ont vaincu les Égyptiens 3-1, en demi-finales. Lions Indomptables et Aigles de Carthage sont par ailleurs qualifiés pour le Championnat du monde 2022.

Pour la quatrième fois de son histoire, l’équipe nationale masculine du Cameroun va affronter celle de Tunisie en finale du Championnat d’Afrique des nations masculin de volley-ball. Et pour la quatrième fois, les Camerounais (dont le deuxième et dernier sacre remonte à 2001) vont essayer de remporter le trophée face aux Tunisiens. Ce qu’ils n’ont pas réussi à faire en 1987, 1997 et 2019.

Ce Cameroun-Tunisie sera donc le remake de la dernière finale du tournoi. Il y a deux ans, à Tunis, les Aigles avaient souffert pour écarter les Lions 3 sets à 2. À Kigali, le résultat sera-t-il le même ?

En demi-finales, les Camerounais ont en tout cas validé leur billet pour la finale et, par ricochet, pour le prochain Championnat du monde (26 août-11 septembre 2022, en Russie), après avoir souffert 3-2 face au Maroc.

Le Maroc encore privé de finale

Des Marocains qui courent toujours après leur première finale en Championnat d’Afrique de volley-ball. Ils tenteront de décrocher une nouvelle médaille de bronze, face aux Égyptiens cette fois.

L’Égypte, huit sacres, s’est en effet heurtée à la Tunisie, dix sacres continentaux au compteur, ce lundi à la Kigali Arena. Les tenants du titre ont gagné 3 sets à 1, l’autre demi-finale de la compétition.

