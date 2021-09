Afrobasket féminin: le Sénégal encore à l’assaut du Nigeria

Le duel Nigeria-Sénégal risque d'animer une nouvelle fois l'Afrobasket. © Courtesy of Fiba Afrique

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La 26e édition de l’Afrobasket féminin démarre ce samedi 18 septembre au Cameroun. Le Nigeria, double tenant du titre et le Sénégal, nation la plus titrée, s’annoncent encore comme les grands favoris. Le Mali et le Cameroun espèrent déjouer les pronostics.