Afrobasket féminin : la Côte d’Ivoire brille, la Guinée plie

L’équipe de Côte d’Ivoire a réussi son entrée en Championnat d’Afrique des nations féminin de basket-ball (Afrobasket 2021), ce 19 septembre 2021 à Yaoundé. Les Ivoiriennes ont dominé les Tunisiennes 69-49 dans le groupe D. Dans le groupe C, les Guinéennes se sont encore lourdement inclinées, face aux Égyptiennes cette fois (102-58).

L’opération « première médaille » a bien débuté pour l’équipe féminine de basket-ball de Côte d’Ivoire, ce 19 septembre 2021 à Yaoundé, dans le groupe D de l’Afrobasket. Les Ivoiriennes, qui courent après un premier podium dans cette compétition, ont dominé la Tunisie 69-49.

Maladroites au tir, Kani Kouyaté (17 rebonds et 6 interceptions) et ses partenaires ont en revanche été impressionnantes en défense. Cela suffira-t-il pour battre les Maliennes le 20 septembre et décrocher ainsi une qualification directe pour les quarts de finale du tournoi ?

La Guinée, loin du compte

De première place, il n’est désormais plus question pour la Guinée, condamnée à finir dernière du groupe C et à disputer un tour de qualifications. Humiliée la veille par les Sénégalaises, les Guinéennes ont cette fois été dominées par les Égyptiennes 102-58. Une Égypte qui jouera la première place face au Sénégal, ce lundi.

Enfin, dans le groupe B, les Angolaises ont pris l’ascendant sur les Mozambicaines 70-61, tandis que les Kényanes ont battu de justesse les Cap-Verdiennes 61-58, dans le groupe A.

