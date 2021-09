Foot: décès de René Malleville, supporter emblématique de Marseille

L’Olympique de Marseille (OM) a annoncé ce dimanche 19 septembre e le décès de René Malleville, figure du Stade Vélodrome et du supporterisme marseillais, ancien conseiller municipal et syndicaliste, devenu au fil des années une personnalité médiatique du football français. « Bien plus qu'un supporter. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de René Malleville », a écrit sur son compte Twitter l'OM, qui affronte Rennes à domicile en Championnat de France.