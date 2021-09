Tennis: l’Afrique du Sud et la Tunisie s’imposent en Coupe Davis

Texte par : David Kalfa Suivre

L’Afrique du Sud et la Tunisie se sont imposées ce 19 septembre 2021 dans le groupe II de la Coupe Davis, l’équivalent de la 3e division de la Coupe du monde par équipes de tennis. Les Sud-Africains ont dominé les Vénézuéliens 4-0 à New York, tandis que les Tunisiens ont écarté les Dominicains 3-2. Le Maroc et le Zimbabwe sont également qualifiés d’office suite aux forfaits respectifs de Taiwan et de la Chine. Les Sud-Africains disputeront les barrages du groupe mondial I (2e division) de la Coupe Davis 2022, tandis que Marocains, Tunisiens et Zimbabwéens devront encore disputer un tour de repêchage en novembre pour y parvenir.