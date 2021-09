Volley: Cameroun-Kenya en finale du Championnat d’Afrique féminin

Les Camerounaises lors du Championnat d'Afrique féminin 2021 de volley-ball. © Courtesy of CAVB

Texte par : David Kalfa Suivre

Camerounaises et Kényanes s’affronteront ce 19 septembre en finale d’un Championnat d’Afrique féminin de volley-ball qui a bien failli être annulé après deux jours d’arrêt. Une interruption qui fait suite à la suspension de la Fédération du Rwanda, hôte du tournoi, pour avoir aligné quatre joueuses brésiliennes inéligibles. Après de longues négociations avec la Fédération internationale (FIVB) et la Confédération africaine (CAVB), la compétition a repris ce dimanche matin tôt. Le Cameroun a ainsi battu le Nigeria 3 sets à 0 en demi-finale, tandis que le Kenya a écarté le Maroc sur le même score. A noter que le Cameroun et le Kenya ont au passage décroché leurs billets pour le Championnat du monde 2022.