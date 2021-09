Cristiano Ronaldo footballeur le mieux payé au monde, selon Forbes

Avec 125 millions de dollars de revenus avant impôts, le Portugais Cristiano Ronaldo sera le joueur le mieux payé au monde au cours de la saison 2021-2022 devant l’Argentin Lionel Messi (110 millions), le Brésilien Neymar (95), le Français Kylian Mbappé (43) et l’Égyptien Mohamed Salah (41), assure le magazine économique Forbes, dans son classement annuel des footballeurs les mieux rémunérés.

« Cristiano Ronaldo devrait gagner 125 millions de dollars avant impôts au cours de la saison 2021-22, dont 70 millions de dollars provenant du salaire et des primes pour son retour à Manchester United. » Forbes a fait ses calculs annuels. Et pour le réputé magazine économique, pas de doute : le Portugais sera la footballeur le mieux payé durant les prochains mois.

Cristiano Ronaldo devant trois joueurs du PSG

« Le reste [des revenus de Ronaldo, Ndlr] provient d'activités personnelles et de partenariats avec des marques telles que Nike, Herbalife, Clear et son portefeuille de marques CR7 en constante expansion qui comprend des parfums, des sous-vêtements, des lunettes, des hôtels, des gymnases et plus encore. » L’auteur de l’article, Christina Settimi, rappelle d’ailleurs que « seuls trois autres athlètes actifs gagnent plus commercialement : Roger Federer (90 millions de dollars), LeBron James (65 millions de dollars) et Tiger Woods (60 millions de dollars) ».

D’après le baromètre de Forbes, Cristiano Ronaldo devance trois joueurs du Paris Saint-Germain : l’Argentin Lionel Messi (110 millions), le Brésilien Neymar (95 millions) et le Français Kylian Mbappé (43 millions). « Après 21 ans à Barcelone et une année de feuilleton de départ, Lionel Messi a rejoint le PSG, où il sera payé 75 millions de dollars, cette saison, l'aidant à se classer au deuxième rang de la liste avec 110 millions de dollars ».

Mohamed Salah 5e, Andrés Iniesta la surprise

Derrière Cristiano Ronaldo et les trois Parisiens, on trouve l’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah (41 millions), l’avant-centre polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski (35 millions) et, beaucoup plus surprenant, le milieu de terrain Andres Iniesta. « Cette année, Andres Iniesta, 37 ans, revient en tant que seul joueur d'une équipe non européenne, se classant au 7e rang avec 35 millions de dollars après avoir signé une prolongation de contrat de deux ans avec Vissel Kobe au Japon, son club depuis son départ de Barcelone en 2018 ».

Le milieu de terrain français de Manchester United Paul Pogba (34 millions) est 8e, l’ailier gallois du Real Madrid Gareth Bale est 9e (32 millions) et l’ailier belge du Real Madrid Eden Hazard est 10e (29 millions).

Enfin, Forbes rappelle la méthodologie de son enquête : « Pour compiler notre liste, nous avons discuté avec des clubs, des agents de joueurs, des sponsors commerciaux et des experts mondiaux du football. Tous les chiffres sont convertis en dollars américains en utilisant le taux de change actuel et incluent les salaires (avant impôts) pour la saison 2021-2022, les primes et les avenants. Les frais de transfert sont exclus. »

