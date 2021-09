SAR Norodom Ravichak: «Mon but est de prendre soin de Saint-Étienne»

Candidat très sérieux à la reprise de l´AS Saint-Étienne, le prince cambodgien Norodom Ravichak a officiellement déposé un dépôt de garantie de 100 millions auprès du cabinet de conseil KPMG, l'organisme filtrant les candidatures au rachat du club français de football. Il a souhaité prendre la parole pour expliquer ses ambitions et pour lever certains malentendus. Entretien exclusif.

RFI : Prince, ces derniers jours, votre nom a été évoqué pour le rachat de l´AS Saint-Étienne. Pouvez-vous nous confirmer officiellement votre intérêt ?

SAR Norodom Ravichak : Avant de répondre à vos questions, je tiens à apporter une clarification importante concernant certaines informations erronées qui ont été diffusées par la presse ces derniers jours. Comme l’a en effet très justement fait remarquer le ministère du Palais Royal du Cambodge il n’y a pas de prince héritier dans mon pays. Le Cambodge est une monarchie constitutionnelle élective dont le souverain est choisi par un Conseil du Trône. Je suis pour ma part un prince cambodgien parmi d’autres. Cette clarification me tient à cœur car je respecte profondément le Roi et la Constitution de mon pays.

Pour répondre maintenant à votre question, il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Étienne.

Le club de Saint-Étienne a-t-il toujours été votre première option ?

Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et bien sûr pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone.

Grâce à mes divers réseaux d’affaires, j’ai pu rencontrer des personnalités du monde du football et de fil en aiguille prendre connaissance du projet de vente de l’ASSE il y a quelques mois.

Mon but aujourd’hui est de prendre soin de Saint-Étienne et de tous ceux qui œuvrent pour que ce club retrouve la place qui est la sienne dans le football français et européen.

Vous rêviez depuis longtemps de prendre les commandes d´un club de football ?

J’en ai toujours rêvé mais l’opportunité s’est présentée avec un club qui m’est très cher donc j’ai décidé de tout faire pour la saisir.

Dans quelles conditions pensez-vous présenter votre candidature ? Des partenaires économiques vous accompagneraient-ils dans cette aventure ?

C’est vrai. J’amène avec moi des partenaires solides que je présenterai le moment venu.

Quels seraient vos objectifs si votre dossier est finalement retenu ?

Je ne viens pas pour réaliser une opération financière. Je souhaite m’investir à long terme et prendre soin de l’ASSE. Si nous nous entendons, j’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint-Étienne de retrouver sa splendeur.

Au-delà, je souhaite aussi promouvoir le football français et la Ligue 1 en Asie en mettant l’ASSE en avant. Je pense notamment à développer des académies, point fort de l’ASSE, dans mon pays le Cambodge et dans d’autres pays du continent asiatique. Ce faisant, nous contribuerons en outre à promouvoir la ville de Saint-Étienne et sa région à l’étranger. Mon ambition pour Saint-Étienne est nationale et internationale.

Quand pensez-vous pouvoir avancer dans ce dossier ?

Le plus rapidement possible, j’espère.

Et le plus important bien sûr : allez les Verts !!!

