Afrobasket féminin: la Côte d’Ivoire en quarts de finale face au Nigeria

Cameroun-Égypte, Mali-Angola, Nigeria-Côte d’Ivoire et Sénégal-Mozambique seront les affiches des quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations féminin de basket-ball (Afrobasket) prévus ce 23 septembre à Yaoundé. Les Ivoiriennes se sont qualifiées ce mercredi 22 septembre en battant la Guinée 81-50.

Il n’y a pas eu de suspense entre les Ivoiriennes et les Guinéennes, ce 22 septembre à Yaoundé, en tour de qualifications du Championnat d’Afrique des nations de basket-ball (Afrobasket). L’équipe de Côte d’Ivoire s’est imposée 81-50 et menait déjà 42-25 à la pause. À noter le gros match offensif de Djefarima Diawara, auteure de 23 points, deuxième plus gros total sur un match de ce tournoi.

Ce 23 septembre, l’ailière âgée de 27 ans et ses partenaires auront toutefois des adversaires d’une toute autre dimension face à elles. Elles affronteront en effet en quarts de finale les Nigérianes, doubles championnes d’Afrique et qui ont eu un jour de repos.

Une place en demi-finale de l’Afrobasket 2021 face au Sénégal ou au Mozambique sera en jeu. Les Mozambicaines ont dominé les Kényanes 72-50 pour affronter les Sénégalaises en quarts.

Les Tunisiennes encore malmenées

Dans l’autre partie de tableau, on trouve Cameroun-Égypte et Mali-Angola. Les Angolaises ont écarté 82-65 les Cap-Verdiennes pour se hisser jusqu’au top 8 continental.

Tout le contraire des Égyptiennes qui ont malmené la Tunisie 85-36, ce mardi. Écrasées par la défense adverse avec 10% de réussite aux tirs, les Tunisiennes quittent cette édition sur une nouvelle raclée. Les Camerounaises devront se méfier de l’Égypte.

