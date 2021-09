Golf: la Ryder Cup de retour aux Etats-Unis

La précédente se déroulait en France, cette année ce sera du 24 au 26 septembre dans l’Etat du Wisconsin que se jouera le sort de la prestigieuse Ryder Cup. Cet événement de golf ultra médiatisé -ce sport se joue sur tous les continents- va durer trois jours, et les meilleurs joueurs européens tenteront de conserver leur titre face à de redoutables américains.

La 43e Ryder Cup se déroule cette année aux Etats-Unis, précisément dans le Wisconsin sur le parcours de Whistling straits. Cette historique compétition de golf (son histoire vous est racontée dans ce lien) oppose une équipe américaine à une équipe européenne dans un sport qui peut sembler parfois terriblement individuel et qui se révèle à cette occasion collectif et se joue en équipes. La Ryder Cup se déroule tous les deux ans, mais a été reportée d'une année à cause du Covid19, elle en est d'autant plus attendue. Alternativement outre-Atlantique ou sur les terres européennes, deux équipes de douze joueurs s'affrontent durant trois journées. Les deux premiers jours sont des formules de jeu d’équipes, à deux contre deux. Le dernier, ce sont des duels un contre un.

La précédente Ryder cup s’est déroulée en 2018 en France et ce fut un feu d’artifice de talents et de coups de maîtres. Tiger Woods était de la partie et gageons qu’il viendra, avec des béquilles cette fois depuis son terrible accident de voiture, pour soutenir ses compatriotes.

Un capitaine par équipe et une composition officielle de chaque côté.

Pour les Etats-Unis, le capitaine Steve Stricker, en plus des six joueurs automatiquement qualifiés, Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas et Patrick Cantlay (joli plateau !), a choisi six wild cards (choix optionnels) : Xander Schauffele, 27 ans, premier champion olympique à défendre les couleurs américaines dans une Ryder Cup, Jordan Spieth, Daniel Berger, Harris English, Tony Finau et Scottie Scheffler.

« Ces rookies sont les meilleurs joueurs du monde en ce moment… Cela va faire bizarre à cette équipe européenne que j’estime vieillissante. » commente le Français Thomas Levet dans golfplanete.

Car l’équipe américaine affiche joyeusement 29 ans de moyenne comme expliqué dans ce tweet,

Mais la jeunesse représente une qualité comme un défaut dans cette compétition qui demande aussi surtout des nerfs d’acier. On ne joue pas juste contre un adversaire mais aussi face à un public déchaîné. Car contrairement aux épreuves de golf classique, les fans de golf se comportent comme des supporters dans un stade (à découvrir ici les tenues colorées des fans de l'édition parisienne).

« Ce sera une part importante du boulot d’Harrington [le capitaine de l'équipe européenne, Ndlr] de préparer ses hommes, notamment les moins expérimentés, à ce genre de paramètre. C’est incontestablement l’une des clés d’une éventuelle victoire de l’Europe dans le Wisconsin. » ajoute Thomas Levet.

TEAM EUROPE 🇪🇺👊 pic.twitter.com/QVSBYz7R7x — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 12, 2021

Du côté européen, sous les ordres du Padraig Harrington, les Bleus (couleur de l’Europe) pourront compter sur le numéro 1 mondial Jon Rahm, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, les Anglais Tommy Fleetwood, Matthew Fitzpatrick, Paul Casey, Tyrrell Hatton et Lee Westwood, le prodige norvégien Viktor Hovland et l’Autrichien Bernd Wiesberger.

Les choix du capitaine sont : l’Anglais Ian Poulter, invaincu notamment en simple lors de ses six premières Ryder, l’Espagnol Sergio Garcia, recordman du nombre de points rapporté à son équipe depuis la dernière édition au Golf National (25,5 points en neuf éditions disputées) et Shane Lowry.

Ladies and gentlemen, que la compétition commence !

