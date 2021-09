Boxe: Oleksandr Usyk détrône Anthony Joshua au sommet des poids lourds

Tremblement de terre sur la planète boxe avec la défaite du Britannique Anthony Joshua, chez lui à Londres, face à Oleksandr Usyk, samedi 25 septembre. L'Ukrainien, venu des lourds-légers, a battu aux points et à l'unanimité celui qui détenait les ceintures IBO, IBF, WBA et WBO. Ce changement de champion du monde rebat les cartes de la catégorie des poids lourds.

Battre ses adversaires devant leur public était sa spécialité quand il régnait chez les lourds-légers. Sa montée en poids lourds n'a rien changé à ses habitudes. Mais samedi, Oleksandr Usyk n'avait pas Chazz Witherspoon ou Derek Chisora face à lui. À Londres, au Tottenham Hotspur Stadium, l'Ukrainien avait pour adversaire Anthony Joshua, le maître de la catégorie. Cela ne l'a pas empêché de faire la leçon au champion du monde et d'éteindre les nombreux supporters que ce dernier comptait parmi les 60 000 spectateurs.

Avant de monter sur le ring, les pronostics étaient en faveur d'« AJ » : plus grand (1,98m contre 1,91m), plus lourd (109 kilos contre 100 kilos), plus jeune (31 ans contre 34 ans), le champion semblait avantagé. Mais il ne pouvait se projeter déjà sur la perspective d'un combat de titans face à son compatriote Tyson Fury, qui détient la ceinture WBC. Car Oleksandr Usyk n'avait rien d'un adversaire facile. Bien au contraire même.

Celui que l'on surnomme « Le Chat » était le champion unifié (il possédait toutes les ceintures) des lourds-légers avant de monter en poids lourds fin 2018. Fort de 350 combat amateurs, mobile et rapide, il était acquis qu'Usyk pouvait poser des problèmes à Joshua. Cela s'est vérifié sur le ring.

Très vite, le challenger a fait parler sa technique et a touché plusieurs fois le champion au visage et au menton, le faisant vaciller une première fois dans la troisième reprise. La réponse d'Anthony Joshua est arrivée, mais pas assez fort pour calmer un Oleksandr Usyk bouillant et concentré. Dans le septième round, l'Ukrainien a de nouveau inquiété le Britannique. « AJ » a ouvert « Le Chat » à l'arcade droite mais n'a jamais réussi à prendre la mesure et le rythme.

« Le combat s'est passé exactement comme je le pensais »

Dans le 12e et dernier round, la domination d'Usyk a éclaté au grand jour. Alors que l'on s'attendait à trois dernières minutes autoritaires de Joshua, c'est bien son insaisissable adversaire qui l'a martelé de coups. Anthony Joshua a terminé le combat dans les cordes, tout juste sauvé par le gong. Et après quelques instants de suspense, les juges ont accordé à l'unanimité une victoire nette et méritée aux points à Oleksandr Usyk (117-117, 116-112, 115-113).

« Le combat s'est passé exactement comme je le pensais. Parfois, il m'a bousculé, mais jamais trop fort. Mon but n'était pas de le mettre KO. Au début, je tapais fort pour essayer de le mettre KO, mais mon entraîneur m'a demandé d'arrêter et simplement de faire mon boulot », a expliqué le nouveau champion au micro de Sky Sport.

Battu à la surprise générale par l'Américain Andy Ruiz Junior en juin 2019, Anthony Joshua avait pris sa revanche et récupéré les ceintures IBF, WBA et WBC (ainsi que la IBO, mineure) en décembre de la même année. Le contrat de son combat contre Usyk incluait, là aussi, une clause pour une revanche en cas de revers. Comment réagira-t-il après cette seconde défaite en 26 combats professionnels ? Et que va faire désormais Tyson Fury ? Un affrontement avec Joshua paraît inutile maintenant qu'Oleksandr Usyk est monté sur le trône (19 combat, 19 victoires dont 13 par KO). Le grand combat de l'unification sera peut-être bien entre Usyk et Fury. À moins que Joshua ou Deontay Wilder, les ex-rois, aient encore leur mot à dire.

Oleksandr « Le Chat » Usyk, fêtant sa victoire contre Anthony Joshua, le 25 septembre 2021 à Londres. Action Images via Reuters - ANDREW COULDRIDGE

