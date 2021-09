Cyclisme sur route: l'Italienne Elisa Balsamo sacrée championne du monde 2021

La coureuse italienne Elisa Balsamo, sacrée championne du monde de cyclisme sur route à Louvain en Belgique, le 25 septembre 2021. AP - Olivier Matthys

Texte par : RFI Suivre

Fin de règne pour les Pays-Bas. Après quatre sacres consécutifs (Chantal Blaak en 2017, Anna van der Breggen en 2018, 2019 et 2020), le titre de championne du monde de cyclisme sur route revient cette année à l'Italienne Elisa Balsamo. La jeune femme de 23 ans s'est imposée entre Anvers et Louvain (157,7 kilomètres), en Belgique, samedi 25 septembre. Au sprint, elle a devancé la Néerlandaise Marianne Vos, 34 ans et triple championne du monde (2006, 2012 et 2013, 9 podiums au total). La Polonaise Katarzyna Niewadoma s'est classée troisième. Elisa Balsamo est la cinquième italienne sacrée championne du monde après Alessandra Cappellotto (1997), Marta Bastianelli (2007), Tatiana Guderzo (2009) et Giorgia Bronzini (2010 et 2011).