Football: Daniel Maldini perpétue la tradition familiale à l'AC Milan

Le milieu offensif de l'AC Milan, Daniel Maldini, auteur de son premier but chez les professionnels le 25 septembre 2021. Il est le fils de Paolo Maldini et le petit-fils de Cesare Maldini. AP - Tano Pecoraro

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'AC Milan poursuit son très bon début de saison en Serie A avec une victoire arrachée sur le terrain de la Spezia, samedi 25 septembre dans le cadre de la 6e journée. Les Lombards l'ont emporté 2-1 grâce notamment au premier but chez les professionnels de Daniel Maldini, 19 ans. Le milieu offensif, titularisé pour la première fois en championnat par l'entraîneur Stefano Pioli, a ouvert le score sur une tête puissante après un centre du Français Pierre Kalulu (48e). Le n°27 marche dans les pas de son grand-père Cesare Maldini (décédé en 2016 à 84 ans), Rossoneri de 1954 à 1966, et de son père Paolo Maldini, joueur le plus capé de l'histoire de l'AC Milan avec 902 rencontres entre 1985 et 2009. Trois générations de Maldini ont ainsi porté le maillot milanais et trouvé le chemin des filets. Christian Maldini, 25 ans, premier fils de Paolo – et grand frère de Daniel donc –, a lui été formé au Milan mais n'a jamais joué avec l'équipe première. Il poursuit sa carrière à un niveau plus modeste.