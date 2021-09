Football: Manchester City s'impose à Chelsea avant de défier le PSG

Le choc de la 6e journée de Premier League a tourné à l'avantage des champions d'Angleterre en titre. À Stamford Bridge, Manchester City a dicté sa loi contre Chelsea (1-0) grâce à Gabriel Jesus. Une victoire importante dans le parcours de Pep Guardiola à la tête des Cityzens, et une bonne opération avant d'affronter le PSG au Parc des Princes en Ligue des champions.

Dans un remake de la dernière finale de la Ligue des champions, Manchester City s'est montré le plus fort, samedi 25 septembre, contre Chelsea. Certes, cette victoire en championnat n'efface pas la douleur de la défaite du 29 mai dernier à Porto. Mais elle permet toutefois aux Cityzens de s'installer au moins provisoirement dans le trio de tête du championnat d'Angleterre. Les hommes de Pep Guardiola l'ont emporté à Stamford Bridge (1-0) lors de la 6e journée grâce à un but signé Gabriel Jesus (53e).

Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, les visiteurs ont logiquement trouvé l'ouverture à Londres grâce à leur Brésilien. L'attaquant, installé en pointe, a réceptionné dans la surface un tir de Joao Cancelo. Gabriel Jesus s'est retourné et a pu frapper au but. Le ballon, dévié par le pied de Jorhingo, s'est retrouvé hors de portée d'Édouard Mendy, le portier sénégalais de Chelsea, qui faisait son retour dans le onze de Thomas Tuchel après une blessure à la hanche.

Guardiola dans l'histoire de City

Les Blues sont battus pour la première fois de la saison en championnat. Pour Manchester City et Pep Guardiola, ce samedi s'avère bien plus positif. Le technicien espagnol entre dans l'histoire des Skyblues en devenant le manager ayant enregistré le plus de victoires. Depuis son arrivée sur le banc en 2016, Guardiola a remporté 221 de ses 303 rencontres, pour 37 matches nuls et 45 défaites, ainsi que 738 buts marqués pour 246 concédés. Il efface des tablettes l'Écossais Les McDowall, qui avait remporté 220 matches en l'espace de 13 ans à la tête de City, entre 1950 et 1963. « Je suis très fier. Cette période ensemble est magnifique », a confié l'ex-coach du FC Barcelone et du Bayern Munich sur le site du club.

Au classement, Liverpool reste premier avec 13 points avant d'affronter le promu Brentford. Avec le même nombre de points et la même différence de buts (+11), Manchester City est deuxième, tandis que Chelsea, 13 points également, est troisième avec une différence de buts de +10. Les joueurs de City font le plein de confiance avant un nouveau choc, européen cette fois, en Ligue des champions. Après leur carton inaugural à domicile contre le RB Leipzig le 15 septembre (6-3), ils se rendent au Parc des Princes mardi 28 septembre pour affronter le PSG, l'autre favori du groupe A de cette édition 2021-2022.

