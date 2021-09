Athlétisme: l'Éthiopien Adola vainqueur du marathon de Berlin, Bekele loin du record du monde

L'Éthiopien Guye Adola, vainqueur du marathon de Berlin, le 26 septembre 2021. REUTERS - ANNEGRET HILSE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le record du monde du marathon, détenu par le Kényan Eliud Kipchoge depuis 2018 (2 heures 1 minute et 39 secondes), n'est pas tombé lors du marathon de Berlin 2021, dimanche 26 septembre. L'Éthiopien Kenenisa Bekele, bien parti pour le battre, n'a finalement pris que la troisième place sur ce parcours ultra rapide (2 heures 6 minutes et 47 secondes). Son compatriote Guye Adola s'est imposé dans la capitale allemande en 2 heures 5 minutes et 45 secondes, tandis que le Kényan Bethwel Yegon s'est classé second (2 heures 6 minutes et 14 secondes). Bekele, 39 ans, garde quand même « confiance en (ses) capacités » et veut toujours battre le record du monde de Kipchoge et devenir le premier homme à passer sous la barre des 2 heures en compétition. Jusqu'à présent, seul Kipchoge a réussi, en octobre 2019 à Vienne, en Autriche, dans des conditions non homologuées par les instances de l'athlétisme. L'Éthiopienne Gotytom Gebreslase s'est elle imposée chez les dames en 2 heures 20 minutes et 9 secondes.