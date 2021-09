Le Kényan Carl «Flash» Tundo remporte le rallye de Zambie 2021

Le pilote kényan Carl Tundo, lors du rallye du Kenya, le 23 avril 2021. AFP - TONY KARUMBA

Texte par : RFI Suivre

Avec son copilote Tim Jessop, Carl Tundo, surnommé « Flash », a remporté le rallye de Zambie, de son nom complet Sarago Zambia International Motor Rally, disputé à Lusaka entre le 24 et le 26 septembre. Le pilote kényan, de l'équipe Minti Motorsport et au volant d'une VW Polo R5, s'est imposé devant le Sud-Africain Guy Boterril, deuxième avec son copilote Simon Vacy-Lyle, et l'Ougandais Yassin Nasser, troisième avec son copilote Ali Katumba. Carl « Flash » Tundo confirme sa place de leader au classement du Championnat d'Afrique des rallyes avec 90 points, devant Guy Botteril (73 points) et Yasin Nasser (49 points).