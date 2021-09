Ligue des champions: le Bayern déroule, le Barça coule, la Juve et ManU gagnent

Fin de la 2e journée de phase de groupes. Le Bayern Munich a conforté sa place en tête du groupe E de la Ligue des champions en balayant le Dynamo Kiev, tandis que le FC Barcelone s’est à nouveau incliné, cette fois face au Benfica Lisbonne.

Le FC Barcelone continue de s’enfoncer en Ligue des champions (C1). Deux semaines après s’être incliné 3-0 à domicile face au Bayern Munich, le Barça a cette fois perdu sur le même score sur le terrain du Benfica Lisbonne. Les Lisboètes ont marqué par Darwin Nunez (3e, 79e SP) et Rafa Silva. Ronald Koeman, l’entraîneur du club espagnol, résistera-t-il à ce début de saison médiocre ?

À l’inverse, Julian Nagelsmann, le coach du Bayern Munich, peut se féliciter. Le club bavarois est déjà large leader en Championnat d’Allemagne et dans ce groupe E de la C1. Les Munichois ont en effet dominé 5-0 le Dynamo Kiev, grâce notamment à un Robert Lewandowski fabuleux. Le Polonais, scoreur aux 12e (sur penalty) et 27e minutes, en est à 41 buts depuis le début de l’année 2021. Les autres réalisations du Bayern sont signées Serge Gnabry (68e), Leroy Sané (74e) et Eric-Maxim Choupo-Moting (87e).

La Juventus bat le tenant

L’affiche de ce 29 septembre 2021 opposait toutefois la Juventus Turin à Chelsea. Le club italien a vaincu le tenant du titre, grâce à une belle maîtrise tactique et à une réalisation de Federico Chiesa. C’est donc le deuxième succès en autant de rencontres des Turinois, dans cette compétition. Ceux-ci y sont décidément plus à l’aise qu’en Championnat d’Italie où ils sont 10e au classement.

À retenir également, le Manchester United de Cristiano Ronaldo vainqueur à la dernière seconde grâce à une réalisation du Portugais (90e+5).

LIGUE DES CHAMPIONS 2021-2022 : RÉSULTATS DE LA 2e JOURNÉE

GROUPE E

Benfica Lisbonne (Portugal) – FC Barcelone (Espagne) 3-0

Bayern Munich (Allemagne) – Dynamo Kiev (Ukraine) 5-0

GROUPE F

Atalanta Bergame (Italie) – Young Boys Berne (Suisse) 1-0

Manchester United (Angleterre) – Villarreal (Espagne) 2-1

GROUPE G

Wolfsburg (Allemagne) – FC Séville (Espagne) 1-1

Salzbourg (Autriche) – Lille LOSC (France) 2-1

GROUPE H

Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) – Malmö (Suède) 4-0

Juventus Turin (Italie) – Chelsea (Angleterre) 1-0

