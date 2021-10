Rugby Championship: l'Afrique du Sud prive la Nouvelle-Zélande de Grand Chelem

Texte par : RFI Suivre

L'Afrique du Sud a fait chuter (31-29) la Nouvelle-Zélande, déjà sacrée mais privée de Grand Chelem, lors de la 6e et dernière journée du Rugby Championship disputée au Robina Stadium de Gold Coast (est de l'Australie). Il s'agit de la première défaite pour la sélection dirigée par Ian Foster depuis novembre 2020 et le revers concédé face à l'Argentine (25-15). Battus de peu il y a une semaine par les All Blacks (19-17), les Sud-Africains, champions du monde en titre, ont scellé leur victoire dans les arrêts de jeu grâce à une pénalité d'Elton Jantjies.