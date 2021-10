Athlétisme: l'Éthiopien Sisay Lemma remporte le marathon de Londres

Texte par : RFI Suivre

L'Éthiopien Sisay Lemma a remporté dimanche le marathon de Londres en 2 heures 4 minutes et 1 seconde, devançant le Kényan Vincent Kipchumba de 27 secondes et un autre Ethiopien Mosinet Geremew de 40 secondes. Lemma avait fini 3e l'an passé, derrière Kipchumba, déjà 2e, alors que son compatriote Shura Kitata, vainqueur l'an dernier, n'a jamais vraiment pu défendre ses chances et termine à la 6e place.