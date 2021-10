Cyclisme: le premier Paris-Roubaix féminin de l'histoire remporté par la Britannique Lizzie Deigna

Première édition de la course Paris-Roubaix femmes le 2 octobre : dans le vent et la pluie, elle a été remportée par la Britannique Elizabeth Deignan (photo)

La première édition de la célèbre course Paris-Roubaix femme a eu lieu ce samedi 2 octobre. La vainqueur est la Britannique Deigna (Trek Segafredo) entrée dans l’histoire après un long raid solitaire sur ce monument du cyclisme.

avec notre envoyé spécial, Thomas de Saint-Léger

Nous sommes dans la petite ville d’Hornaing, avec es briques rouges si typiques du Nord de la France. Les pionnières de Paris-Roubaix ont enfin rendez-vous avec « l’enfer des pavés », c'est ainsi que la course est connue

Ce premier secteur est avalé plein gaz par le peloton… Habitués à voir la course masculine, les spectateurs comme François et Alain sont impressionnés.

Ça va vite parfois trop, sous la pluie… Pavé humide, pavé saignant

Elles ne seront que 61 sur 132 partantes à rallier Roubaix dans les délais. Le visage marqué, maculé de boue... Marie Le Net a l’impression d’être une survivante. « Un sentiment de soulagement et de fierté ! C'est fini, j'ai réussi à le faire et à aller jusqu'au bout en un seul morceau ! », nous confie-t-elle.

En un seul morceau et saluée comme il se doit par un public au rendez-vous tant sur la route qu'à l'arrivée dans un vélodrome bondé. Prometteur avant le retour du Tour de France féminin dès l’année prochaine.

La Britannique Elizabeth Deignan, championne du monde en 2015, signe un succès de prestige à 32 ans, elle qui avait déjà remporté Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres. La Néerlandaise Marianne Vos a pris la deuxième place à plus d'une minute, devant l'Italienne Elisa Longo Borghini, arrivée troisième.

Ce dimanche, ce sont les hommes qui s'affrontent sur les pavés et les conditions météo seront tout aussi défavorables avec de la pluie et des rafales de vent annoncées à plus de 70 km/h. L'Enfer du Nord n'aura que rarement aussi bien porté son nom.

(et avec AFP)

