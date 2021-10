Mondial 2022: intoxication alimentaire pour la Guinée-Bissau !

La Guinée-Bissau qui doit affronter le Maroc ce mercredi 6 octobre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pourrait ne pas se présenter au stade. En effet, l'équipe nationale est victime d'une intoxication alimentaire. Certains joueurs de football ont été envoyés à l'hôpital, où, selon Carlos Teixeira, président de la Fédération de football de Guinée-Bissau, ils ont reçu du sérum et d'autres traitements. « Dans ces conditions, je n'enverrai pas les joueurs sur le terrain, ce serait un acte criminel de ma part », a déclaré Carlos Teixeira, lors d'un contact téléphonique depuis le Maroc avec Lusa, l’agence de presse portugaise. Selon le président de la Fédération guinéenne, pratiquement tous les joueurs et les éléments de l'équipe technique ont eu des vomissements et des diarrhées depuis le dîner de mardi. Carlos Teixeira a également déclaré qu'il tentait de contacter le commissaire du jeu, un ressortissant sierra-léonais, pour l'informer de la situation. Le président de la Fédération guinéenne de football a déjà informé les autorités du pays. Le match devait initialement se jouer en Guinée-Bissau, mais compte tenu des mauvaises conditions du stade national 24 de Setembro à Bissau, la Confédération africaine de football (CAF) l'a programmé au Maroc.